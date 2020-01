Mercato / PSG : Cavani renvoie la patate chaude à Leonardo

Le clan d’Edinson Cavani s’est étonné des propos tenus par le directeur sportif Leonardo au sujet de la volonté du joueur de quitter le PSG.

« C’est vrai, il a demandé à partir. On étudie la situation. Et c’est vrai aussi qu’on a eu une proposition de l’Atletico Madrid, mais on n’a pas eu une offre importante. (…) Après, on doit écouter Cavani, mais je ne sais pas comment ça va finir. Pour l’instant, c’est distant car il n’y a pas eu de contact avec l’Atletico ces derniers jours. (…) On n’a jamais pensé à son départ. On avait même un accord pour regarder pendant la saison pour le futur ici, mais là c’est un peu plus clair pour son avenir avec la fin de son contrat. »

Le clan Cavani dément la version de Leonardo

En creux des propos tenus par Leonardo dimanche soir après la victoire à Lorient (0-1) en 16es de finale de la Coupe de France, il y a un message adressé aux supporters : je ne pourrai être tenu pour responsable du départ d’Edinson Cavani, nous avions même envisagé sa prolongation. Son départ (qu’il intervienne dès cet hiver ou l’été prochain) serait donc la résultante de la volonté personnelle du joueur. Ce renvoi de responsabilité du directeur sportif du PSG a quelque peu surpris l’entourage de l’international uruguayen.

En réaction, celui-ci a indiqué au journal L’Equipe qu’aucun rendez-vous n’a été pris avec la direction parisienne pour parler d’une possible prolongation de son contrat, dont le terme est prévu le 30 juin. Le quotidien ajoute concernant l’intérêt de l’Atletico Madrid pour El Matador, que Leonardo serait en réalité à l’origine des contacts entre les deux clubs, et non l’inverse. « Pourquoi appeler Berta (le directeur sportif de l’Atletico) sur ce sujet puisque, en juillet, Cavani est libre de s’engager où il le souhaite ? Cela ne regarde plus le PSG », ajoute un membre de l’entourage du joueur.

