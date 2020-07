Mercato / PSG : Juninho s’en prend à Neymar, Leonardo le recadre

Le directeur sportif lyonnais Juninho a pris Neymar en exemple pour expliquer la mentalité des Brésiliens. Leonardo est agacé.

Un nouveau feuilleton Neymar pourrait survenir cet été, même si le président du Barça Josep Maria Bartomeu a laissé entendre qu’il n’avait pas l’argent suffisant pour le recruter cet été. D’argent, il est aussi question dans la bouche de Juninho. Interrogé par le Guardian, le directeur sportif lyonnais a expliqué à quel point les Brésiliens sont cupides et l’attaquant du Paris Saint-Germain n’échapperait pas à la règle.

Pour Juninho, Neymar a signé au PSG uniquement pour l’argent

« Au Brésil, on nous apprend à nous soucier uniquement de l’argent, alors qu’en Europe les gens ont une autre mentalité. (…) Regardez Neymar. Il a signé à Paris juste pour l’argent », a-t-il jugé. « Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait, et maintenant il souhaite partir avant la fin de son contrat. Mais c’est pourtant le moment de donner en retour, de montrer de la gratitude. C’est un échange, il faut le comprendre. Neymar se doit de donner tout ce qu’il a sur le terrain, de montrer un total dévouement, et du leadership. Le problème est que le système brésilien a une culture d’avidité et veut toujours plus d’argent », a-t-il expliqué.

S’il aime le joueur, Juninho est plus critique à l’égard de l’homme. « J’ai besoin de différencier Neymar en tant que joueur et Neymar en tant que personne. En tant que joueur, il fait partie des trois meilleurs au monde, au même niveau que Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Il est rapide, coriace, il peut marquer et faire des passes décisives comme un vrai numéro 10. Mais en tant que personne, je pense qu’il est coupable, il doit se remettre en question et grandir. Mais pour le moment, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire », a conclu le Lyonnais.

Leonardo demande à Juninho de s’occuper de Lyon

Evidemment, sa sortie médiatique n’a pas du tout plu à un autre Brésilien, le directeur sportif parisien Leonardo. « Déjà, je ne comprends pas pourquoi le président lyonnais Jean-Michel Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club », a-t-il râlé au micro de RMC Sport.

