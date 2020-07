Mercato / PSG : une solution proposée pour régler le problème Neymar au Barça

De nouveau annoncé dans le viseur du Barça, Neymar ne fait pas l’unanimité à Barcelone. Sandro Rosell propose une solution.

Le cas Neymar agite de nouveau la Catalogne cette semaine. AS, Don Balon, Cuatro… Chacun y est allé de son information sur le Brésilien. Un an après l’échec de son retour au FC Barcelone, l’attaquant auriverde va-t-il finalement quitter le Paris Saint-Germain cet été ? Pour rappel, son contrat court jusqu’en juin 2022. S’il ne prolonge pas rapidement, la porte pourrait donc s’ouvrir pour éviter des sueurs froides aux dirigeants parisiens dans un an. Pour l’heure, la star est concentrée sur la reprise des entraînements dans la capitale et les échéances à venir, en particulier en Ligue des Champions.

Rosell proposerait deux contrats à Neymar

Le feuilleton ne fait sans doute que (re)commencer. Toutefois, du côté de Barcelone, si beaucoup aimeraient le voir revenir, ce n’est pas le cas de tout le monde. Certains n’ont pas oublié ni digéré les conditions de son départ en 2017 et lui en tiennent toujours rigueur. Pendant que son principal opposant aux prochaines élections pour la présidence du club, Victor Font prend un malin plaisir à réagir aux difficultés de Josep Maria Bartomeu pour prolonger le contrat de Lionel Messi, le prédécesseur de Bartomeu, Sandro Rosell propose une solution.

« Quel joueur je ferais revenir si j’étais de nouveau président du Barça ? Neymar. C’est le seul joueur, avec Messi, qui fait réellement la différence », a-t-il confié à Sport. « Il a une grande personnalité sur le terrain. Je lui offrirais deux contrats. Un sportif et un autre pour son comportement », a suggéré Sandro Rosell (président du Barça de 2010 à 2014) qui avait recruté le Brésilien à Santos en 2013.

Images de IconSport