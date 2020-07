Mercato : l’affaire Messi prend une tournure politique au Barça

L’opposant à Josep Maria Bartomeu pour la présidence du Barça, Victor Font a fait une promesse concernant Lionel Messi.

Même dans les rangs du Real Madrid, l’information a suscité l’émotion. Zinedine Zidane a ainsi espéré que Lionel Messi poursuive l’aventure au FC Barcelone, en réponse à la rumeur annonçant que le sextuple Ballon d’Or pourrait envisager de quitter la Catalogne dans un an, à l’issue de son contrat actuel. Simple coup de pression sur sa direction pour l’inciter à frapper fort cet été sur le marché des transferts, alors que les Blaugrana sont en passe de perdre la Liga et n’ont plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015 ?

Font promet Messi à vie au Barça

Possible. Toujours est-il que pour l’heure, l’Argentin ne possède plus qu’un an de contrat et chaque rumeur fait donc frémir les supporters. Un homme a tenté de les rassurer. Pas n’importe qui, puisqu’il s’agit de Victor Font, le principal opposant à Josep Maria Bartomeu en vue des élections pour la présidence du club prévues dans un an. « Si je suis président du Barça, il y aura Messi à vie », a-t-il promis lors d’une interview accordée à Tutto Mercato Web.

« Messi est un joueur de légende, et les joueurs de légende ne disparaissent pas. Je considère qu’il est essentiel que Messi termine son aventure ici en tant que joueur et qu’il continue à être actif au Barça quand il aura raccroché », a-t-il ajouté. Pour rappel, Victor Font souhaite également ramener la légende du Barça, Xavi dans ses bagages pour lui confier le poste d’entraîneur. De son côté, Josep Maria Bartomeu – qui a besoin d’envoyer un signal fort à destination des socios – va s’évertuer dans les prochaines semaines à convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat.

Images de IconSport