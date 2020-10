Mercato / PSG : T. Silva explique en quoi son départ est une bonne chose

Le défenseur central Thiago Silva considère désormais que quitter le PSG pour Chelsea lui a permis de se remettre en question.

Pendant de longs mois, Thiago Silva a espéré recevoir une offre de prolongation de son contrat. Le directeur sportif Leonardo a finalement consenti à lui tendre la main après avoir longtemps refusé, mais trop tard, le Brésilien de 36 ans avait déjà donné son accord à Chelsea, il lui était dès lors impossible de faire marche arrière. Quelques semaines plus tard, avec le recul, l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain considère que quitter la capitale lui a redonné un coup de fouet.

Silva était entré dans une routine au PSG

« J’étais à Paris depuis huit ans. Fatalement, d’une manière ou d’une autre, je suis devenu désinvolte. Pas dans le sens de ne pas travailler ou de ne pas vouloir de bons résultats. Mais vous finissez par tomber dans une routine », a-t-il admis auprès d’Esporte Interativo. « Pour moi, cela aurait été difficile de recommencer une autre année avec toute cette pression d’avoir à gagner la Ligue des Champions », a-t-il admis.

« Je change un peu d’air et je me trouve un peu plus détendu. Non pas qu’il n’y ait pas de pression, la pression est la même. Je joue pour une grande équipe qui cherche à gagner des titres », a ajouté Silva. Après avoir participé au Final 8 et perdu la finale de Ligue des Champions avec le PSG, le Brésilien a connu des débuts difficiles avec Chelsea qui pointe actuellement à la 8e place de Premier League avec 8 points pris en 5 matchs.

