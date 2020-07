Mercato / PSG : un nouveau missile pour Neymar !

D’après le quotidien espagnol As, l’attaquant Neymar (PSG) a un atout entre les mains afin de retourner au FC Barcelone.

Alors que Sandro Rosell (ex-président du Barça) a une idée pour valider le transfert de Neymar (En savoir plus), le média a envoyé un autre missile. En clair, il existe un « pacte PSG-Neymar pour faciliter son transfert à Barcelone ». Cet accord est valable « depuis des mois ». En clair, les Parisiens ne devront pas mettre des bâtons dans les roues de l’attaquant brésilien « si le club catalan tentait de le recruter à nouveau ».

As précise que ce pacte spécial « a été conclu » après le fiasco barcelonais pour acter le transfert de Neymar durant l’été 2019. En échange, les décideurs du PSG avaient « demandé un maximum d’engagement et d’implication jusqu’à la fin de la saison » à la superstar. Avant l’interruption de cet exercice, à cause de la pandémie de coronavirus, le joueur auriverde avait tenu parole.

Encore et toujours le prix de Neymar…

Son attitude avait été bien meilleure tant sur qu’en dehors des terrains. Sur le plan sportif, Neymar avait été décisif fréquemment comme l’attestent ses statistiques impressionnantes (22 apparitions, 18 buts et 10 passes décisives). Au niveau financier, As nous apprend que le prix du transfert devrait « être d’environ 170 millions d’euros » pour faire mouche.

Problème : les Blaugrana n’ont pas envie de débourser une telle somme. Ils tablent sur l’ajout de plusieurs joueurs sur la balance pour parvenir à leurs fins. On pense notamment à Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé. Le premier n’a pas l’air d’avoir envie de tourner le dos au FC Barcelone… même s’il n’a pas réussi à s’imposer au Camp Nou.

Le PSG et l’erreur à ne pas faire pour Neymar

Pour sa part, le second passe le plus clair de son temps à l’infirmerie depuis qu’il a posé ses valises au Barça. Ces blessures en cascade doivent inquiéter le PSG qui lorgnait Dembélé au cours des années précédentes. Pour en revenir au dossier Neymar, on peut aussi s’interroger à propos du timing pour son départ éventuel au Barça.

Les dirigeants du PSG ne le céderont pas avant la fin du mois d’août. En effet, l’équipe du PSG doit disputer la finale de la Coupe de France mais aussi et surtout les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce serait stupide voire suicidaire de leur part de se séparer d’un tel élément avant la reprise de la C1. Au final, Neymar est encore loin du Camp Nou malgré ce pacte mis en lumière par As…

Images de IconSport