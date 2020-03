L’OM et Monaco préviennent les autorités

Si Aulas plaide pour une saison blanche, l’OM et Monaco ont prévenu qu’ils n’accepteraient pas une telle décision. Chacun défend son pré carré.

La Ligue 1 a été suspendue jusqu’à nouvel ordre. Ce sera au moins deux semaines (avec la fameuse quatorzaine), mais probablement plus. Si cet arrêt devait être prolongé de telle sorte que les championnats ne puissent être disputés jusqu’à leur terme, que se passerait-il alors ? Jean-Michel Aulas a proposé une « saison blanche ». Une solution qui ne convient qu’à lui… Et pour laquelle l’OM sera évidemment opposé puisqu’il se retrouverait sans coupe d’Europe la saison prochaine alors qu’il est confortablement installé à la 2e place de Ligue 1.

L’OM et Monaco ne veulent pas de la saison blanche proposée par Aulas

« Si le championnat s’arrête, nous serons en Ligue des Champions la saison prochaine », a répondu le président Jacques-Henri Eyraud à ses joueurs, en réponse à leurs inquiétudes, rapporte L’Equipe. « On n’a pas fait tout ça pour rien », auraient réagi plusieurs Marseillais suite à l’annonce de la suspension des compétitions. Si elles ne devaient pas reprendre à temps, les dirigeants olympiens entendent bien faire valoir leurs droits.

« La priorité pour les acteurs du football c’est d’abord cette crise sanitaire qui touche notre pays. Et le foot doit passer dans un second plan, c’est une évidence. Après, pour les acteurs, il y a cette envie de terminer le championnat. Il y aura des matchs à reporter et le calendrier arrive à son terme. Il y a des incertitudes, mais si on peut le terminer, les acteurs voudront le faire. La réunion de mardi à l’UEFA est très importante », a confié le président de l’OM

De son côté, le vice-président de l’AS Monaco, Oleg Petrov n’accepterait pas non plus que le championnat ne reprenne pas. « Je ne peux pas spéculer sur les décisions des autorités, la FFF, la LFP ou l’UEFA. Les gens parlent de plusieurs scénarios, dont l’annulation du championnat. Si c’est le cas, nous allons nous plaindre », a-t-il averti. « J’aurais aimé jouer, mais maintenant c’est une discussion hypothétique. J’aurais aimé continuer le championnat mais on ne peut plus. Je voulais continuer de grimper au classement. Tout le monde sait où je veux que le club se trouve en fin de saison », a ajouté le dirigeant monégasque.

Images de IconSport