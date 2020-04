OM : le PSG, Mbappé et Aulas rendent hommage à Pape Diouf

Les hommages se multiplient suite à l’annonce du décès de l’ancien président de l’OM Pape Diouf. Le PSG et Aulas en font partie.

L’annonce de sa mort a fait l’effet d’un choc en France. Comme nous le relayions un peu plus tôt, Pape Diouf est décédé mardi à Dakar, à 68 ans, des suites du coronavirus. L’ancien président de l’Olympique de Marseille reçoit depuis des hommages venus de toutes part. De Marseille bien entendu, mais aussi de ses anciens adversaires. Comme le PSG et Jean-Michel Aulas, avec qui les relations n’ont pourtant pas toujours été tendres. L’heure est à la tristesse et au recuillement.

Le PSG et Mbappé présentent leurs condoléances

« Le Paris Saint-Germain présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu’à l’Olympique de Marseille. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure », a réagi le club de la capitale par le biais d’un communiqué. « Plus aucune place pour la rivalité ce soir. Très triste d’apprendre le décès d’un monument de notre football, mes condoléances à la famille Diouf », s’est lui aussi attristé Kylian Mbappé.

Aulas rend hommage au président Diouf

« Pape a été un grand président, très performant, respectable et respecté, j’avais un profond respect pour lui, je m’associe à la peine de toute sa famille et de tous ses amis », s’est pour sa part attristé le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas sur Twitter. Pape Diouf avait été à la tête du club marseillais de 2005 à 2009. Il avait notamment qualifié le club pour la Ligue des Champions à trois reprises, avant d’être remplacé par Jean-Claude Dassier.

