OM : des précisions sur l’offre et un nouveau tacle de Boudjellal à Eyraud

Candidat à la présidence de l’OM, Mourad Boudjellal affirme qu’une lettre d’intention va être transmise à Frank McCourt cette semaine.

Mourad Boudjellal et son offre provenant du Moyen-Orient pour racheter l’Olympique de Marseille font grand bruit depuis une semaine. Pas un jour sans que l’ancien patron du RC Toulon n’intervienne dans les medias pour parler du projet qu’il défend. Si certains commentateurs persistent à douter de sa réalité, l’ancien patron du RC Toulon est très offensif. Lundi soir, il a de nouveau affirmé sa volonté et mis un nouveau taquet au président Jacques-Henri Eyraud.

Une offre imminente, mais sans montant

« Il y a une offre qui va être faite, on attend quelques éléments financiers demain et après-demain, avec la clôture des comptes devant la DNCG. Une lettre d’intention sera envoyée cette semaine, mais on ne va pas commettre l’erreur de mettre un montant dessus », a-t-il confié au micro de RMC. « On a un pool d’investisseurs prêts à faire une proposition à McCourt. On a chanté au balcon, maintenant c’est à lui de venir nous voir », a-t-il prévenu.

Boudjellal dévalorise encore Eyraud

Mais Frank McCourt viendra-t-il les voir ? La semaine passée, Jacques-Henri Eyraud a de nouveau affirmé que le propriétaire américain de l’OM n’était pas vendeur. « Sans manquer de respect au président Eyraud, si mes investisseurs devaient racheter l’OM, le chèque ne serait pas à l’ordre d’Eyraud. Est-ce que la déclaration de M. Eyraud était signée par M. McCourt ? », a réagi Mourad Boudjellal qui avait déjà critiqué celui à qui il pourrait succéder dans quelques jours ou quelques semaines, se désolant de son incapacité à développer les recettes du club.

