OL : Parker envoie un message très fort, les fans à l’écoute

Qu’on se le dise, Tony Parker (président de l’ASVEL) est prêt à devenir un jour le successeur de Jean-Michel Aulas.

Il y a quelques jours, le président de l’OL n’avait pas hésité à encenser son homologue de l’ASVEL (En savoir plus). Aulas voyait donc bien Parker lui succéder un jour sur son fauteuil de patron du club de la capitale des Gaules. Par le biais de So Foot, l’ancien basketteur de NBA a répété que c’était « un honneur » d’être aussi bien considéré par Jean-Michel Aulas. A vrai dire, Tony Parker ne se dérobera pas lorsque le moment sera venu. « Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu’il y a derrière. Je sais que j’ai beaucoup de choses à apprendre. Mais si un jour, il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas. », a-t-il assuré.

Parler apprend beaucoup avec Aulas

Pour le moment, les deux hommes continuent de très bien s’entendre au quotidien. Pour Parker, « JMA » et lui sont sur la même longueur d’ondes ou presque. « C’est notre façon de penser qui nous rend assez proches. Je pense qu’on est tous les deux des personnes positives, qui aiment aller de l’avant, qui veulent faire bouger les lignes. On a une vision de l’avenir assez similaire : comment construire un staff, quelles personnes mettre en place, quelle stratégie adopter pour faire avancer les projets. »

Avec l’ASVEL, Tony Parker essaie d’être aussi « visionnaire » qu’Aulas avec l’OL. Par ailleurs, il s’appuie énormément sur « son expérience » qui est « énorme » en tant que dirigeant de club professionnel. « Pour moi ça n’a pas de prix. D’après moi, Jean-Michel est le meilleur président des trente dernières années tous sports confondus. C’est un exemple dont je m’inspire et je pense que je peux apprendre encore beaucoup de choses à ses côtés. » Qu’on se le dise, les chances de voir un jour Parker endosser le costume de président de l’OL sont vraiment élevées… même si ce ne serait pas pour tout de suite.

Images de IconSport