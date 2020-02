Brésil : Pelé intervient suite aux propos inquiétants de son fils

La légende brésilienne Pelé a donné de ses nouvelles après la sortie médiatique de son fils il y a quelques jours.

Ce dernier avait laissé entendre que l’ancien attaquant de la Seleção n’était pas au mieux sur le plan physique et psychologique. Il affirmait que Pelé avait le moral en berne à cause de ses difficultés afin de se déplacer (En savoir plus). Par le biais d’un communiqué, le « Roi du football » a réagi à ce sujet.

« Merci pour vos prières et votre inquiétude. Je vais bien. Je vais fêter mes 80 ans cette année », a-t-il rappelé. Le Brésilien a ajouté avoir « des bons jours et d’autres moins bons » au fil du temps. A ses yeux, « c’est normal » chez « les gens » de son « âge ». Pelé a précisé qu’il n’avait « pas peur ».

Pelé et son « agenda très chargé »

Il est « déterminé » et a « confiance » en lui afin de surmonter certaines épreuves. A propos de ses futures apparitions publiques, Pelé a annoncé qu’il n’éviterait « pas d’honorer les engagements » qui figurent dans son « agenda très chargé ». A priori donc, il ne faut pas trop s’inquiéter pour le « Roi du football ».

