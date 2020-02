Brésil : Pelé ne va pas bien du tout, voici pourquoi

Actuellement, la légende absolue du football brésilien, Pelé, n’est pas au mieux. C’est son fils qui donné la raison expliquant son état psychologique.

Au Brésil et dans bon nombre de pays, Pelé est considéré comme étant le plus grand footballeur de toute l’histoire du ballon rond. Âgé aujourd’hui de 79 ans, la superstar traverse une période difficile. Selon son fils, qui a été interrogé via Globo Esporte, Pelé est « assez fragile » au niveau physique mais aussi psychologique.

D’après lui, il « n’a pas de rééducation adéquate » après avoir eu « une arthroplastie de la hanche ». Résultat des courses, Pelé a un « problème de mobilité » qui le gêne terriblement. Au fil du temps, cela a « déclenché une sorte de dépression » et donc il mène deux combats en parallèle.

Pelé est retiré du monde…

Il y a encore quelques années, l’ex-attaquant pouvait marcher sans problèmes ou presque. Aujourd’hui, le « Roi du football » est vraiment diminué et doit se déplacer avec un déambulateur. « Imaginez, il est le Roi, il a toujours été une figure imposante et, aujourd’hui il ne peut pas marcher correctement. Il a honte, il ne veut pas sortir, aller dans la rue. Il est replié sur lui-même, vit reclus. »

Rappelons que lors de ses dernières apparitions publiques, Pelé était dans un fauteuil roulant. Espérons pour le « Roi du football » que son état va s’améliorer prochainement. Le peuple brésilien doit être triste de savoir qu’il est mal en point à ce stade de sa vie…