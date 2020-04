PSG : la réponse inattendue d’Al-Khelaifi au tacle de Mediapro

Le président du PSG et de beIN Media, Nasser Al-Khelaifi a répondu à l’attaque perpétrée par son concurrent Mediapro.

« L’attitude de Canal+ et de beIN face à la Ligue, c’est aussi celle de Nasser (à la fois président du PSG et de beIN Media Group). Ce n’est pas un tiers qui apparaît venu de nulle part. beIN a signé un accord stratégique avec Canal, a cédé toutes ses chaînes pour la distribution exclusive à Canal. Ils ont vendu un lot (pour 330 M€) qu’ils avaient pour la saison prochaine à Canal… Il y a une alliance stratégique entre les deux. Et beIN ne paye pas non plus… C’est étonnant, pour ne pas dire ridicule », a jugé le patron de Mediapro, Jaume Roures.

Al-Khelaifi prend Mediapro au mot

Suite à la décision des diffuseurs actuels (Canal+ et beIN Sports) de ne pas verser les droits TV de la Ligue 1 pour le mois d’avril, le président de Mediapro a proposé de prendre le relais dès les semaines à venir, alors que son entrée en jeu devait intervenir à partir du début de la saison prochaine. Nasser Al-Khelaifi lui a apporté une réponse pour le moins étonnante. Parle-t-il en tant que président du PSG ou du groupe beIN Media ?

« La confirmation par Mediapro du respect de ses engagements pour la saison prochaine est une très bonne nouvelle. Nous travaillons tous pour que les meilleures conditions soient réunies pour faire de la prochaine saison un accord gagnant-gagnant pour tout le monde. Leur proposition de diffuser les deux derniers mois de championnat est encore une meilleure nouvelle et nous devrions l’étudier », a réagi le dirigeant qatari dans les colonnes de L’Equipe. Sincère ou ironique ?

Images de IconSport