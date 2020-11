PSG : Danilo met un taquet à Tuchel

Positionné en défense centrale, le milieu de terrain du PSG Danilo Pereira s’est exprimé sur ses nouvelles responsabilités.

Danilo Pereira le milieu de terrain défensif positionné en défenseur central, à la place de Marquinhos qui était ravi de retrouver son poste en charnière cette saison et qui se voit renvoyé une nouvelle fois dans l’entrejeu. La défaite (2-1) concédée mercredi soir à Leipzig en Ligue des Champions ne plaide pas en faveur du choix étonnant et fortement critiqué de Thomas Tuchel. Après la rencontre, l’international portugais recruté lors du dernier mercato, a rappelé qu’il n’était pas défenseur.

Danilo – « défenseur, ce n’est pas mon poste »

« Défenseur, ce n’est pas mon poste, moi, je suis milieu de terrain », a-t-il lancé, sous-entendant par là qu’il n’est pas responsable de ses performances non convaincantes en défense centrale mais qu’il est obligé de jouer là où Tuchel le lui demande. « L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire ce que le coach me demande. Je connais le rôle basique d’un défenseur. J’essaie de m’habituer. Mes partenaires m’aident beaucoup à trouver mes repères, ma place en défense », a ajouté Danilo Pereira au micro de Téléfoot.

Ce choix contre-nature du coach allemand est très risqué car il risque de perdre la cohésion de son équipe. D’une part car Danilo mais aussi Marquinhos (dont les propos d’après match ne sont que l’arbre qui cache la forêt) sont forcément frustrés de ne pas pouvoir jouer à leur vrai poste. Mais aussi parce que les vrais défenseurs que sont Abdou Diallo et Thilo Kehrer ont de quoi se sentir très vexés d’être doublés dans la hiérarchie par un joueur comme Danilo qui reconnaît lui même ne pas être adapté à ce poste.

