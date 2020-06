PSG : Di Maria explique les échecs en Ligue des Champions

Le milieu argentin Angel Di Maria s’est exprimé sur les échecs du PSG en Ligue des Champions lors des trois dernières années.

Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe, Angel Di Maria a notamment donné son avis sur la décision de la LFP et du gouvernement de mettre un terme définitif à la saison de Ligue 1. Le milieu de terrain s’est aussi exprimé sur les difficultés rencontrées par le Paris Saint-Germain pour franchir un cap en Ligue des Champions. Alors que beaucoup ont mis en avant un blocage psychologique ou un manque de caractère qui empêcheraient l’équipe de répondre présente au moment crucial, l’Argentin s’en défend.

Un blocage psychologique du PSG ? Di Maria s’en défend

« Je sais que beaucoup de monde a parlé de déclic mais pour moi, c’est du pipeau. Tous ces trucs sur le psychologique, je n’y crois pas », a-t-il jugé. « Dans le foot, parfois, tu as de la chance, parfois non. En huitièmes de finale, le PSG a eu la scoumoune à plusieurs reprises et c’est ça qui nous a coûté la qualification », a-t-il considéré, à propos des trois éliminations successives face au FC Barcelone, au Real Madrid puis à Manchester United.

« On se faisait éliminer parce qu’on faisait des erreurs, ça arrive à tout le monde. On a toujours su qu’on était capables de faire de grandes choses. Regardez : là (face à Dortmund) on a fait un match aller pas terrible (défaite 2-1) et on a été énormes au retour (victoire 2-0 au Parc des Princes) », a-t-il constaté. Qualifié pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2016, le PSG tentera de ne pas répéter les erreurs du passé lors de la poursuite de la compétition prévue au mois d’août.

Images de IconSport