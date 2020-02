PSG : un diagnostic rassurant pour Neymar

L’ancien médecin du PSG Alain Simon a diagnostiqué à distance la blessure dont souffre l’attaquant du PSG Neymar.

« Je ne peux pas assurer à 100% qu’il sera là (contre Dortmund). On doit être attentif, on ne peut pas prendre de risque avec la santé d’un joueur. On a une responsabilité. On décidera avec tout le monde, le club, les médecins et lui, en vue du match de samedi » à Amiens en championnat, a réagi l’entraîneur Thomas Tuchel mercredi soir après la victoire face à Dijon en Coupe de France (1-6), à propos de l’état de santé de Neymar.

Le docteur Simon pas inquiet pour Neymar

Au-delà d’Amiens, se pose surtout la question de sa présence face à Dortmund la semaine prochaine en Ligue des Champions, un rendez-vous autrement plus important, d’autant que le Brésilien avait manqué les échéances fatidiques sur blessure lors des deux dernières saisons. A priori, cette fois-ci, l’attaquant de 28 ans devrait bien être là. C’est en tout cas ce que suppose l’ancien médecin du club Alain Simon, qui n’a pas l’air préoccupé par son absence actuelle.

« Sa blessure, en moyenne, s’il y a un vrai traumatisme, c’est entre trois et quatre semaines pour ne plus avoir mal. Ce qui me fait dire que ce n’est pas très grave, c’est que si ç’avait été une luxation incomplète, par exemple, il serait sorti tout de suite (contre Montpellier) en se tenant le thorax. Là, c’est plutôt à froid que la douleur s’est réveillée. Après, qu’il ne soit pas à 100%, c’est possible », a-t-il diagnostiqué dans les colonnes de L’Equipe.

