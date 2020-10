PSG : Leonardo demande à Tuchel de changer d’attitude !

Le directeur sportif du PSG Leonardo a répondu aux attaques de l’entraîneur Thomas Tuchel qui le visaient au premier chef.

Jeudi, Thomas Tuchel a vidé son sac en conférence de presse, se montrant très critique à l’égard de la politique sportive et de recrutement du club. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a considéré que son équipe s’est affaiblie cet été, quantitativement et qualitativement. Selon lui, il ne faudra donc pas attendre qu’elle réussisse une saison aussi accomplie que la précédente (qui l’avait vu remporter un quadruplé sur la scène nationale et atteindre la finale de la Ligue des Champions).

Leonardo demande à Tuchel de se taire ou partir

Si concrètement ses griefs sont justes, car effectivement les champions de France ont laissé partir des joueurs importants (comme Thiago Silva et Edinson Cavani) sans les remplacer, il est a priori malvenu de les étaler sur la place publique, sauf à vouloir attiser des tensions internes ou à chercher à se faire limoger. Ses mots n’ont évidemment pas plu du tout à Leonardo, premier visé par la salve tuchelienne. « On n’a pas aimé. Le club n’a pas aimé, moi personnellement je n’ai pas aimé », a-t-il lancé vendredi soir après la victoire contre Angers (6-1).

« Il faut comprendre le moment qu’on vit tous, pas seulement dans le foot. Il y a des situations vraiment très graves. Ne pas comprendre cette situation… On va voir en interne comment on fait. Là, c’est très clair. Si quelqu’un n’est pas content, on parle, il n’y a pas de souci. Mais s’il décide de rester, il doit respecter la politique sportive et les règles internes », a menacé le directeur sportif du PSG. On le sait, les deux hommes ont du mal à cohabiter. Cet épisode ne va pas arranger leurs relations.

Images de IconSport