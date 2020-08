PSG : Mbappé fait deux aveux très forts !

Kylian Mbappé a fait deux révélations sur sa blessure et sur Neymar après la qualification pour la finale de la Ligue des Champions.

Pendant que ses coéquipiers ont livré des réactions prévisibles sur leur joie de la qualification pour la première finale de Ligue des Champions de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a offert deux révélations fortes en conférence de presse après la victoire en demies face à Leipzig (3-0). La première concerne sa blessure. Touché contre Saint-Etienne en finale de la Coupe de la Ligue, l’attaquant français avoue ne pas être totalement remis mais a évité ce qu’il redoutait le plus.

Mbappé en a pleuré toute la nuit

« La vérité, c’est que le soir de la blessure à Saint-Etienne, je pensais que c’était mort. J’ai pleuré toute la nuit. Je me suis dit le lendemain que j’allais tout faire, me soigner. Je me suis lancé dans un délire tout seul. Plus ça allait, plus j’avais des motifs d’espoirs. Je voulais faire partie de l’aventure », a-t-il révélé.

« Je n’ai jamais voulu jamais montrer que j’étais mal. J’ai aidé l’équipe contre l’Atalanta, et là je rejoue, c’est un énorme plaisir. C’est pas derrière moi. Je me sens mieux, mais je suis obligé de jouer avec un strap très épais. Je n’ai plus de douleurs. Je suis prêt à tout donner pour aider l’équipe. Ça sera le cas dimanche. Tout ce que je veux c’est gagner. Je vais laisser mon corps sur le terrain », a-t-il exprimé. Le champion du monde 2018 s’est aussi épanché sur sa relation avec Neymar.

Mbappé et Neymar se soucient plus des autres qu’avant

« On s’entend très bien sur et en dehors du terrain, c’est important pour le collectif. Neymar est un des meilleurs joueurs du monde. Si on gagne la Ligue des Champions, Neymar serait destiné à gagner le Ballon d’Or mais je crois qu’il ne sera pas donné cette saison », a-t-il d’abord jugé, avant d’avouer leur prise de conscience commune sur la nécessité du collectif ! « On est à peu près de la même tranche d’âge, on partage les mêmes délires, on s’amuse, on prend beaucoup de plaisir, on se parle franchement. Désormais, on se soucie moins de nos carrières individuelles. On a su créer un contexte où on se soucie plus des autres parce qu’on a compris qu’on n’allait pas gagner qu’à deux », a révélé Mbappé.

Images de IconSport