Ligue des Champions : le PSG en finale, les réactions des Parisiens !

Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après avoir battu sèchement Leipzig (3-0) mardi soir. Historique.

Le Paris Saint-Germain a réussi à atteindre la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire (la 7e pour des clubs français après celles de Reims, Saint-Etienne, Marseille et Monaco) en battant Leipzig (3-0) mardi soir à Lisbonne, avec des buts de Marquinhos, Angel Di Maria (élu homme du match par l’UEFA) et Juan Bernat. En attendant de savoir s’il affrontera le Bayern Munich ou Lyon dimanche, joueurs et entraîneur peuvent savourer le travail accompli.

Le PSG savoure mais ne jubile pas (encore)

Angel Di Maria : « Nous sommes tous très heureux. C’est une première pour le club. Nous avons bien travaillé, nous avons fait un grand match. On veut marquer l’histoire du club. On a réussi ce soir. On est en finale, c’est très important. Il faut continuer comme ce soir pour aller au bout de notre rêve. »

Thiago Silva : « Ce n’était pas facile. Il y a eu des moments très difficiles. Aujourd’hui, on mérite d’être là, en finale. Je suis heureux de mon équipe, du comportement adopté. On a joué à fond jusqu’à la fin. C’est historique. Mais il reste un match. Il faut fêter la qualification mais on doit se reposer pour dimanche. Je suis venu en 2012 pour atteindre cet objectif. On a encore un match. »

Thomas Tuchel : « Nous sommes ici pour jouer la finale et pour gagner. On a montré beaucoup de détermination. On a mérité de gagner. J’ai senti la pression aujourd’hui avant le match, mais j’ai des joueurs qui sont habitués à jouer avec cette pression, qui aiment cette pression. C’est le foot. Mais le plus important c’est avoir démontré de la qualité, de la hargne et de la détermination. Un bon mix. »

Nasser Al-Khelaifi : « C’est une soirée historique. Les joueurs ont fait un match magnifique, c’est une soirée magnifique face à une équipe pas facile. Maintenant, on va jouer la finale. C’est un rêve. J’espère qu’il va continuer. Il ne doit pas s’arrêter ce soir. (…) Vous savez, pour moi, les supporters sont très importants, ils ne sont pas là avec nous, je sais qu’ils ont du cœur avec nous, c’est quelque chose de magnifique. Ça fait longtemps qu’on attend cette victoire, cette soirée historique, c’est pour les supporters. »

Sergio Rico : « Je suis très content d’avoir eu l’opportunité de jouer, je n’ai pas eu beaucoup de minutes cette année mais je suis content, ça récompense tous les entraînements. Je me donne toujours à fond pour aider Keylor et l’équipe. Dans ces moments, il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’on ressent. (…) On a mis une concentration et une mentalité supérieures et quand on est comme ça, on est difficiles à arrêter. La supériorité a été totale et complète de la part du PSG. »

Images de IconSport