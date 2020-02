PSG : Mbappé se fait secouer

A l’image de celle de son équipe, la prestation de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé face à Dortmund ne passe pas.

Décidément, Christophe Dugarry n’épargne pas Kylian Mbappé en ce moment. Après l’avoir déjà taclé sévèrement pour son comportement lors du match face à Montpellier (5-0) durant lequel il avait manifesté son mécontentement d’être remplacé après l’heure de jeu, le champion du monde 1998 a pointé du doigt le manque de générosité et de hargne de l’attaquant du PSG face au Borussia Dortmund mardi soir (défaite 2-1) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Dugarry met Mbappé face à ses responsabilités

« Le talent de Mbappé est quelque chose mais quand tu occupes un poste, un rôle, tu dois investir ce rôle ou ce poste. Et qu’est-ce que c’est le rôle de l’attaquant, de l’avant-centre qui joue tout seul devant ? C’est un combattant, c’est un mec qui doit tout donner sur le terrain, qui doit harceler l’adversaire, qui doit aller au pressing, qui doit proposer des solutions de manière systématique, qui doit se battre sur tous les duels », a rappelé l’ancien attaquant bordelais.

« C’est quoi le style de Mbappé ? Être toujours beau, de vouloir être un beau joueur ? Non ! Le football, aujourd’hui, c’est aussi autre chose. C’est pour ça que Sancho et Håland ont fait tout ce qui fallait faire et n’a pas fait Mbappé », a jugé Christophe Dugarry au micro de RMC, avant de s’adresser directement au joueur parisien.

« Ce qu’il te manque, Mbappé, tu sais faire beaucoup de choses mais ce qu’il te manque, c’est ce qu’a fait Håland pendant 1h30. Et le jour où tu feras ça, tu seras le futur Ballon d’Or et tu seras le meilleur joueur du monde », l’a-t-il interpellé. « Mbappé est un super joueur, il n’y a aucun doute là-dessus mais s’il veut tout gagner, il faut garder le DVD et tu regardes le match de temps en temps et ce que Håland a fait. Si t’arrives un jour à faire et à enchaîner ce qu’a fait Håland, alors tu seras le meilleur joueur du monde », a-t-il conclu.

