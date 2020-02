PSG : un procès en immaturité contre Mbappé

Christophe Dugarry remet en cause la maturité de Kylian Mbappé suite à son comportement face à Nantes dimanche dernier.

L’unanimité est là pour reconnaître le talent extraordinaire de Kylian Mbappé et lui promettre une carrière exceptionnelle. Mais de plus en plus de voix s’élèvent également, au fil des mois, pour regretter son individualisme voire sa suffisance. Un nouvel épisode actuellement, avec sa réaction lors de sa sortie face à Montpellier (5-0) dimanche dernier en championnat. Une attitude qui nuit à son image auprès des observateurs et du public, et qui lui vaut un flot de critiques depuis quatre jours.

Dugarry critique la suffisance de Mbappé

Parmi elles, Christophe Dugarry n’est pas en reste. Après avoir envoyé une première salve en début de semaine, se disant « effondré », le trouvant « irrespectueux envers Tuchel et ses coéquipiers » et affirmant ne plus « pouvoir le regarder comme avant », le champion du monde 1998 a appliqué une seconde couche au micro de RMC sur son arrogance et son sentiment de supériorité. « Il se voit tellement au-dessus des autres qu’il a toujours le sentiment de se satisfaire de ce qu’il fait », juge-t-il.

« Il se dit plus fort que les polémiques. Pour moi, il fait preuve d’une immaturité parfois incroyable. Mais, comme Neymar, il est suffisamment solide et sûr de ses forces pour être présent le jour J. Mais en football, le talent ne suffit pas toujours : tu as aussi besoin de tes partenaires et d’un collectif. Tout un tas de choses qui vont te rendre meilleur », a lancé l’ancien attaquant français qui espère désormais le voir plus brillant contre Dortmund en Ligue des Champions, qu’il ne l’a été la saison passée lors du match retour contre Manchester United.

