PSG : Mbappé, « c’est terminé »

L’attitude de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé au moment de son remplacement samedi face à Montpellier en a déçu plus d’un.

Kylian Mbappé a mis le feu aux poudres en boudant à sa sortie du terrain samedi contre Montpellier (5-0), quand Thomas Tuchel a choisi de le remplacer par Mauro Icardi. Depuis, les deux hommes en ont discuté ensemble et l’entraîneur allemand a réaffirmé son autorité, directement après la rencontre, puis hier en conférence de presse, rappelant qu’il décide et les joueurs exécutent, qui qu’ils soient. Cette attitude de l’attaquant de 21 ans a été quasi unanimement critiquée par les observateurs.

Dugarry déçu par Mbappé

Certains sont allés plus loin que d’autres, comme Christophe Dugarry. « Sincèrement, je suis effondré. Quand j’ai vu Mbappé faire ça, je me suis dit : ‘Ce n’est pas possible, il ne va pas faire ça’. Je pensais qu’il avait compris. C’est un garçon qui nous explique à tous qu’il est d’une maturité incroyable, qu’il est bien plus mature que les autres, qu’il en a marre qu’on lui parle de son âge. Et là, il nous fait un truc comme ça, d’enfant gâté, pourri », a déploré le champion du monde 1998.

« Ça m’a fait mal à mon football, sincèrement, de voir ça. Je trouve que c’est d’un irrespect incroyable envers Tuchel, envers ses partenaires Cavani, Icardi… (…) Sincèrement, c’est une déception. C’est l’une des plus grandes déceptions depuis que je suis dans les médias. Ce garçon, je ne le verrai plus jamais, mais plus jamais comme avant. Moi, c’est terminé », a lancé l’ancien attaquant au micro de RMC. On attend désormais la réaction du directeur sportif Leonardo. Sanctionnera-t-il Kylian Mbappé ?

Images de IconSport