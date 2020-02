PSG : Tuchel choisit une option claire pour Mbappé

Qu’on se le dise, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, ne veut pas envenimer plus la situation en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Rappelons que l’attaquant français avait fait part de son mécontentement au moment de sortir lors du match PSG – Montpellier (5-0). Tuchel avait tenté de raisonner l’ancien joueur de Monaco mais sans succès. Lors d’un point presse, le coach allemand a calmé le jeu suite à cette altercation. Thomas Tuchel a mis l’accent sur le fait qu’il n’y a « rien de personnel » entre lui et le champion du monde.

« Ces choses » peuvent arriver pendant une saison. Au final, le technicien considère que lui et Mbappé avaient simplement un point de vue différent. « C’est entre un joueur qui ne veut pas sortir, et un entraîneur qui a ses raisons d’agir et qui veut aussi faire jouer ceux qui l’ont mérité. » Puis Tuchel a rappelé avoir « toujours dit » qu’il était crucial d’avoir « un club fort » et « une institution courageuse ».

Pour Tuchel, personne n’est au-dessus !

A ses yeux, « c’est nécessaire pour atteindre les objectifs ». Pour le moment, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund croit que le groupe est vraiment soudé. « J’ai l’impression que nous sommes tous ensemble. » Thomas Tuchel a le sentiment que ce serait négatif de traiter les joueurs différemment en fonction de leur statut. « Je n’ai pas peur de faire des changements. »

« Si je fais une gestion politique, je suis perdu car tout le monde va faire pression sur moi. » Au final, Tuchel n’a aucun regret à propos du cas Kylian Mbappé. Dans le futur, le coach expérimenté pourrait sortir de nouveau « KM7 » au cours de telle ou telle rencontre. L’histoire ne dit pas si le directeur sportif Leonardo le soutiendra forcément à ce sujet…

