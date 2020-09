PSG : Neymar adresse un message au monde

Comme Nasser Al-Khelaifi, l’attaquant Neymar est persuadé que le PSG est désormais entré das la cour des plus grands.

« Il y aura un avant et un après : depuis ce 23 août 2020, les regards sur notre club ont changé. Nous sommes désormais définitivement perçus comme une place forte du football international, une institution légitime et performante du sport mondial. Comme l’espérait tant l’immense communauté de nos supporters, nous avons fait honneur au maillot, à la grande histoire et à l’esprit de conquête du PSG », s’est réjoui le président parisien Nasser Al-Khelaifi.

Pour Neymar, la perception du PSG a changé dans le monde entier

Même perdue, la finale de Ligue des Champions atteinte par les champions de France leur a fait un bien fou, leur permettant de tourner enfin la page des désillusions européennes vécues depuis plusieurs saisons. Désormais, le PSG a repris confiance en ses capacités à atteindre les sommets. « Si des gens doutaient de la présence du PSG parmi les plus grands club d’Europe, ces doutes sont morts à Lisbonne », a jugé Neymar dans le magazine officiel du club.

« On a quitté cette ville avec un sentiment de renouveau et de confiance dans notre capacité à gagner un jour pour écrire une histoire encore plus grande. (…) Désormais à l’extérieur certains vont devoir changer leur perception du club. Maintenant les gens prononceront le nom PSG n’importe où dans le monde, il le feront comme on parle des plus grands clubs de la planète », a prédit l’attaquant brésilien effondré il y a une semaine et qui est maintenant déterminé à jouer un grand rôle dans la conquête de la Ligue des Champions.

