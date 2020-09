PSG : comment le club est perçu en Europe depuis sa finale

Le président du PSG Nasser Al-Khelaifi parle du changement d’image provoqué par l’épopée réussie en Ligue des Champions.

Depuis plusieurs années, un sentiment accentué les trois dernières avec des éliminations à chaque fois en 8es de finale de la Ligue des Champions dont deux fois de façon dramatique alors que la qualification leur tendait les bras (contre le Barça en 2017 et Manchester Unitedd en 2019), le Paris Saint-Germain s’était taillé une réputation de looser. Malgré ses investissements financiers colossaux et la signature de joueurs parmi les tous meilleurs du monde, le club français ne parvenait pas à se rapprocher de son objectif : remporter la prestigieuse compétition européenne.

Le PSG est devenu « une place forte du sport mondial »

Alors qu’il n’avait jamais franchi les quarts de finale depuis l’arrivée au pouvoir des Qataris en 2011, le bouchon de champagne a sauté cette année, dans des cinrconstances particulières puisque les deux derniers tours avant la finale ont été joués sur un seul match. Suffisant pour modifier cette image écornée à l’échelle du continent ? Le PSG est-il désormais pris très au sérieux par ses concurrents ? Le président Nasser Al-Khelaifi mesure déjà la différence.

« Il y aura un avant et un après : depuis ce 23 août 2020, les regards sur notre club ont changé. Nous sommes désormais définitivement perçus comme une place forte du football international, une institution légitime et performante du sport mondial », a-t-il estimé dans le magazine officiel du club. « Comme l’espérait tant l’immense communauté de nos supporters, nous avons fait honneur au maillot, à la grande histoire et à l’esprit de conquête du PSG », s’est-il félicité. Pour ne rien gâcher, les Parisiens ont aussi raflé tous les trophées nationaux, réussissant ainsi une saison historique.

Images de IconSport