PSG : un nouvel élément accusateur dans l’affaire Neymar vs Alvaro

De nouveaux éléments arrivent du Brésil concernant les propos racistes qu’Alvaro Gonzalez aurait tenus à l’encontre de Neymar.

« Tu n’es pas homme à assumer ton erreur, perdre fait partie du sport. Maintenant, insulter et introduire le racisme dans nos vies, non, je ne suis pas d’accord. Je ne te respecte pas ! Tu n’as aucune personnalité ! Assume ce que tu as dit… Soit un homme ! Raciste », avait lancé Neymar à destination d’Alvaro Gonzalez après la défaite (0-1) face à l’OM.

Alvaro aurait bien dit « singe » à Neymar

Depuis cet incident, le diffuseur de la rencontre Téléfoot n’a pas réussi à mettre la main sur des images prouvant ces accusations de racisme. Pas plus que la Commission de discipline de la LFP qui a ouvert une enquête. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, le Brésil ne lâche pas l’affaire et continue d’investiguer. Trois experts ont décortiqué une scène et arrivent à la conclusion que le défenseur central espagnol a bien prononcé le mot « mono », qui signifie « singe » en français.

« Il prononce le mot mono, au moment où il tourne la tête. Nous n’avons pas pu comprendre ce qu’il dit avant de le prononcer. Mais nous avons un consensus sur l’utilisation du terme mono », a affirmé l’un d’eux auprès de Globo. Selon le media brésilien, le Paris Saint-Germain devrait transmettre l’image à la commission de discipline pour lui permettre de se faire un avis sur la question.

Images de IconSport