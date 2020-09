PSG – OM : Alvaro se défend, Neymar en remet une couche

Le défenseur central de l’OM Alvaro Gonzalez a répondu aux accusations de racisme de l’attaquant du PSG Neymar.

La victoire (0-1) de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Parc des Princes pour le compte de la 3e journée, est polluée par l’affaire de racisme dont Neymar aurait été victime. Le Brésilien accuse Alvaro Gonzalez d’avoir tenu des propos indignes à son encontre durant la rencontre. Alors que les deux entraîneurs André Villas-Boas et Thomas Tuchel affirment ne rien avoir entendu, que les arbitres visiblement non plus sans quoi on ose espérer qu’ils auraient réagi, le défenseur central marseillais s’est défendu un peu avant deux heures du matin.

Alvaro nie, Neymar très énervé

« Il n’y a aucune place pour le racisme. Une carrière propre avec beaucoup de coéquipiers et d’amis au quotidien. Parfois, il faut apprendre à perdre et l’assumer sur le terrain. Incroyables trois points », a écrit l’Espagnol sur Twitter, en légende d’une photo qui le montre entouré de tous ses coéquipiers de couleur au pied d’un avion (sans doute celui qui les a ramenés dans la cité phocéne cette nuit). Déjà très virulent hier soir, Neymar n’a pas supporté son plaidoyer.

L’attaquant parisien en a remis une couche en pleine nuit, à 3h50. « Tu n’es pas homme à assumer ton erreur, perdre fait partie du sport. Maintenant, insulter et introduire le racisme dans nos vies, non, je ne suis pas d’accord. Je ne te respecte pas ! Tu n’as aucune personnalité ! Assume ce que tu as dit… Soit un homme ! Raciste », a lâché le Parisien en commentaire de la publication de Gonzalez. La LFP devrait rapidement se saisir de cette affaire pour avoir le fin mot de l’histoire. Si les faits sont avérés, le défenseur de l’OM risque jusqu’à dix matchs de suspension.

Images de IconSport