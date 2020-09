PSG – OM : Neymar accuse Alvaro de racisme et regrette de ne pas l’avoir frappé !

Après la défaite face à l’OM (0-1) dimanche soir, l’attaquant du PSG Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de propos racistes.

L’Olympique de Marseille a fait extrêmement plaisir à ses supporters dimanche soir en allant battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes sur un but de Florian Thauvin à la demi-heure de jeu, à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. La rencontre a été extrêmement tendue avec de nombreux accrochages pendant 90 minutes, conclues par une bagarre générale qui a forcé l’arbitre à sortir cinq cartons rouges (contre Leandro Paredes, Layvin Kurzawa et Neymar côté PSG, Jordan Amavi et Dario Benedetto côté OM), s’ajoutant au 14 jaunes déjà délivrés.

Neymar regrette de ne pas avoir frappé Alvaro au visage

Au terme du match, l’attaquant parisien Neymar a accusé le défenseur marseillais Alvaro Gonalez d’avoir tenu des propos racistes à son encontre. « Tais-toi le singe » lui aurait lancé l’Espagnol, rapporte RMC. A la 36e minute, le Brésilien s’était plaint auprès de l’arbitre pour dénoncer son adversaire : « Pas de racisme ! Pas ici ! Putain de championnat », a-t-il lancé. Puis à sa sortie du terrain après son exclusion, il s’est adressé au quatrième arbitre en lui disant : « Fais attention au raciste, c’est pour ça que je l’ai frappé ». Enfin, quelques minutes après le match, l’international auriverde s’est lâché sur Twitter : « Le seul regret que j’ai, c’est de ne pas avoir frappé ce trou du cul au visage », a-t-il écrit !

Pour l’heure, la preuve n’a pas été apportée que Gonzalez a réellement tenu de tels propos. A l’évidence, une enquête sera ouverte très rapidement par les instances pour faire la lumière sur cette affaire. En attendant, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas s’est montré prudent. « Je ne sais pas, j’espère que non, j’espère que rien ne s’est passé », a-t-il réagi au micro de Téléfoot, avant d’ajouter en conférence de presse que de tels propos ne sont pas admissibles et qu’il prie pour que son joueur ne s’en soit pas rendu coupable.

Images de IconSport