PSG – OM : affaire Neymar – Alvaro, la LFP explique sa décision

La Commission de discipline de la LFP a justifié sa décision de ne pas sanctionner l’attaquant du PSG Neymar et le défenseur de l’OM Alvaro Gonzalez.

« Après instruction du dossier, audition des joueurs et des représentants des clubs, la Commission constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Alvaro Gonzalez à l’encontre de Neymar Jr durant la rencontre ni de Neymar Jr à l’encontre d’Alvaro Gonzalez. En conséquence, la Commission décide qu’il n’y a pas lieu à sanction », a communiqué la LFP mercredi soir. L’attaquant du PSG et le défenseur de l’OM restent donc innocents et ne seront pas suspendus.

Pour rappel, l’Espagnol était accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre du Brésilien, tandis que ce dernier était accusé d’avoir tenu des propos homophobes envers Gonzalez et racistes contre Hiroki Sakaï. La Cadena Ser avait d’ailleurs publié mercredi une vidéo supposée faire toute la lumière sur ce dernier dossier (voir la vidéo ci-dessous). Mais pour la Commission de discipline de la Ligue, les preuves n’étaient pas assez implacables.

Des preuves pas assez probantes pour condamner Neymar et Alvaro

« Rien ne permet d’établir de manière claire, nette et précise la nature des propos échangés. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes ensuite penchés sur les rapports d’instruction et d’expertise, qui étaient annexés. L’instructeur s’était adjoint les services d’un expert en lecture labiale pour essayer de savoir, de manière neutre, quels étaient les propos échangés. Là encore, on a constaté que les conclusions étaient trop aléatoires et ne constituaient pas un élément suffisamment tangible pour permettre à la commission de sanctionner », a justifié Sébastien Deneux.

« La fiabilité de ce genre d’expertise se situe à environ 30%. L’absence de fiabilité constituait un doute qui, selon un principe juridique assez élémentaire, profite aux deux joueurs. On a donc décidé de ne sanctionner ni Neymar ni Alvaro », a ajouté le président de la Commission de discipline de la LFP auprès du journal La Provence.

?¬レᄑ EXCLUSIVA @ElLarguero ⚽? ? @La_SER accede al vídeo que demuestra que Neymar insultó a Hiroki Sakai en el PSG – Olympique de Marsella del pasado 13 de septiembre ? Neymar llamó « chino de mierda » a Sakai y dijo también « puta liga »https://t.co/gkkkUhvp3X pic.twitter.com/p2uCSnmOBg — El Larguero (@ellarguero) September 29, 2020

Images de IconSport