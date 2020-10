PSG – OM : le verdict est tombé, Alvaro réagit

La Commission de discipline de la LFP n’a prononcé aucune sanction à l’encontre de Neymar (PSG) et Alvaro Gonzalez (OM).

Tout ça pour ça… Près de trois semaines après la rencontre PSG – OM (0-1) à la suite de laquelle Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez d’avoir tenu des propos racistes à son encontre, le verdict est tombé. La Commission de discipline de la LFP a rendu ses conclusions, de même que sur la contre-offensive des Marseillais, le Brésilien ayant été à son tour accusé d’avoir proféré des propos homophobes contre le défenseur espagnol et des propos racistes à l’endroit d’Hiroki Sakaï.

La LFP n’a aucune preuve probante

Résultat : circulez, il n’y a rien à voir. Ou plutôt, l’instance n’a rien vu, n’a trouvé aucune preuve suffisante pour confirmer tout cela. Aucune sanction n’a de fait été prononcée contre les deux joueurs. « Après instruction du dossier, audition des joueurs et des représentants des clubs, la Commission constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Alvaro Gonzalez à l’encontre de Neymar Jr durant la rencontre ni de Neymar Jr à l’encontre d’Alvaro Gonzalez. En conséquence, la Commission décide qu’il n’y a pas lieu à sanction », a justifié la LFP.

La fin du cauchemar pour Alvaro

Une délivrance pour Gonzalez qui a été harcelé depuis trois semaines sur les réseaux sociaux. « Le cauchemar est en partie terminé avec une décision méritée. Je n’ai jamais été et je ne serai jamais raciste. Merci beaucoup à l’OM pour la confiance et la loyauté. Et merci aux supporters pour leur énorme soutien. On se retrouve sur le terrain », a réagi le défenseur espagnol sur Twitter.

