PSG – OM : une info importante sur l’affaire Neymar – Alvaro

Téléfoot a décortiqué les images pour essayer de trouver les insultes qu’Alvaro Gonzalez aurait proférées à l’encontre de Neymar. Voici le résultat.

Connaîtra-t-on un jour le fin mot de l’histoire ou s’agira-t-il de paroles contre paroles ? Comme vous le savez, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar accuse le défenseur central de l’Olympique de Marseille Alvaro Gonzalez d’avoir tenu des propos racistes à son encontre dimanche soir au Parc des Princes. Ce que ce dernier nie. La Ligue de Football Professionnel va se saisir de l’affaire mais pour avancer, il serait bon de localiser des images pouvant servir de preuve. Or, le diffuseur Téléfoot n’a rien trouvé.

Téléfoot n’a pas trouvé d’images confirmant les accusations de Neymar

« J’ai passé cinq heures aujourd’hui à disséquer et à décortiquer toutes les caméras qu’on avait en notre possession pour regarder ces images, parce que le racisme est un sujet très important, trop important », a confié le journaliste de la chaîne Thibault Le Rol au micro de RMC. « On a rapatrié toutes les caméras qu’on avait sur cette séquence à ce moment-là. Pour réaliser un match comme ça, on a des dizaines de caméras au Parc des Princes, mais elles ne sont évidemment pas sur tous les joueurs à tous les instants », a-t-il expliqué.

« A ce moment-là, on devait avoir cinq ou six caméras sur cette zone du terrain. On a tout regardé et on n’a rien vu », a-t-il affirmé. Sans images, l’enquête risque d’être plus complexe. La Ligue devrait dès lors chercher des témoins et interroger les arbitres et officiels par exemple, pour savoir si quelqu’un a entendu les mots que Neymar met dans la bouche d’Alvaro. L’enquête pourrait prendre entre une et trois semaines.

Images de IconSport