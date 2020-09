PSG – OM : Neymar intervient encore sur Alvaro Gonzalez

L’attaquant brésilien du PSG, Neymar, s’est exprimé encore une fois à propos de son altercation avec Alvaro Gonzalez (OM).

Rappelons que l’ancien joueur du FC Barcelone accusait le défenseur central d’avoir proféré une injure raciste à son encontre lors du Clasico (succès 1-0 de l’OM). Au départ, Neymar regrettait carrément le fait de ne pas avoir frappé l’Espagnol (En savoir plus). Puis on avait assisté à une partie de ping-pong mouvementée entre les deux hommes (En savoir plus). Finalement, Neymar a décidé de calmer le jeu par le biais de son compte Instagram.

Le natif de Mogi das Cruzes a écrit être « triste de voir le sentiment de haine que l’on peut provoquer quand on se révolte à chaud ». Malgré cela, Neymar n’a pas fait machine arrière à propos de son accusation de racisme. « Aurais-je dû l’ignorer ? Je ne sais toujours pas… Aujourd’hui, à tête reposée, je pense que oui mais sur le moment, mes coéquipiers et moi avons demandé de l’aide aux arbitres, et nous avons été ignorés. C’est ça le sujet ! », a-t-il lâché.

Neymar sait qu’il a franchi la ligne rouge

L’attaquant du PSG a quand même reconnu s’être « perdu dans le match ». Neymar sait qu’il a « manqué de sagesse ». Cela s’était matérialisé par ce coup donné à l’arrière de la tête d’Alvaro Gonzalez. Le Brésilien avait lâché des « Racismo, no ! » au défenseur central de l’OM. Neymar croit que c’est une « obligation » de « pacifier ce mouvement antiraciste ». Histoire que « les moins privilégiés puissent être défendus naturellement ».

