PSG : un gros problème à régler avec Neymar et Mbappé

La direction du PSG va devoir se montrer plus ferme avec les stars Neymar et Kylian Mbappé après leur prestation indigne contre Manchester.

Le Paris Saint-Germain s’est incliné (1-2) face à Manchester United au Parc des Princes mardi soir à l’occasion de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Si des largesses défensives pourront être pointées du doigt, si le manque d’impact et de liant au milieu n’a pas aidé, le véritable problème hier soir résidait surtout au niveau de l’attaque, composée de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria en première mi-temps, plus Moise Kean en seconde.

Une attitude indigne de la part de Neymar et Mbappé

Alors que Thomas Tuchel cherche toujours la raison du match insignifiant de son équipe, il est clair que le manque d’implication et d’inspiration du trio star a été fatal à toute l’équipe. Sont en particulier visés Neymar et Kylian Mbappé, par qui la lumière est supposée arriver, mais par qui est finalement arrivée la défaite du fait de leur attitude indigne. C’est simple, le Français et le Brésilien ont à peu près tout raté offensivement mais surtout, ils n’ont jamais jugé bon de venir aider leurs copains défensivement, s’arrêtant net à chaque perte de balle.

Totalement insupportable de voir ce je-m’en-foutisme de leur part, cette prétention de croire qu’ils peuvent s’abstenir de tout effort s’ils n’en ont pas envie. Preuve de leur manque d’implication avec un comparatif entre Mbappé et l’attaquant Marcus Rashford. Là où le Parisien a couru 7,5 kilomètres, l’Anglais en a parcouru 9. Là où Mbappé a commis 23 sprints à haute intensité, le Mancunien en a offert 44.

A noter également, le Français n’a plus marqué en Ligue des Champions depuis six matchs (11 décembre 2019 contre Galatasaray). Il serait peut-être temps d’arrêter de se la raconter et se retrousser un peu les manches…

Images de IconSport