PSG : Tuchel attaque son équipe et se défausse de toute responsabilité

Thomas Tuchel ne comprend pas ce qui est arrivé à son équipe. Comme si elle avait été frappée par un mal tombé du ciel face à Manchester United (1-2).

L’histoire se répète. Comme en 2019, le Paris Saint-Germain s’est incliné (1-2) face à Manchester United en Ligue des Champions. Si la conséquence n’est cette fois-ci pas encore l’élimination, le club de la capitale a une nouvelle fois livré une pauvre prestation, loin de ce qu’il est nécessaire à ce niveau là pour espérer s’imposer. Pas d’agressivité, pas d’intensité, un bloc désarticulé, pas d’enthousiasme dans le jeu, des attaquants qui ne défendent jamais et jouent la carte individuelle…

Tuchel « ne sait pas pourquoi » le PSG a été nul

« On a manqué de rythme, d’intensité. On n’a jamais réussi à trouver notre rythme. On s’est pourtant bien préparés avec plusieurs bons matchs. Ca arrive de faire une mauvaise première période avec peu de solidarité. C’était difficile pour nous d’avoir un bon état d’esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais c’était comme ça », a réagi Thomas Tuchel après la rencontre qui fait mine de ne pas comprendre ce qui s’est passé.

« On n’a pas eu la capacité de contrôler le match, de jouer plus simple, d’être plus patients. C’était dur pour nous ce soir. On a manqué de beaucoup de choses, défensivement comme offensivement. Tactiquement, techniquement, dans l’intensité, dans le contre-pressing, ce n’était pas nous. Ce n’est pas le moment d’être en colère et de perdre la tête. On doit être critiques, comme toujours. Ce sont des débuts difficiles », a jugé l’Allemand resté quasiment sans réaction sur le banc.

S’il ne sait expliquer pourquoi ses joueurs ont joué à l’envers (il ne se sent visiblement pas responsable de leur attitude), il a noté un élément inhabituel avant la rencontre. « Avant le match, l’ambiance était un peu trop calme. J’ai eu un sentiment bizarre car d’habitude on met beaucoup de musique, très fort. Mais j’ai eu l’impression que c’était trop calme. J’ai cru qu’on était concentré, je ne voulais rien forcer », a-t-il révélé.

