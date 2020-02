PSG : Tuchel et Leonardo agacés

Les vidéos de la fête d’anniversaire de trois joueurs du PSG divulguées sur les réseaux n’ont pas plu à Thomas Tuchel et Leonardo.

Si Neymar a pour une fois renoncé à rejoindre Rio pour s’amuser au carnaval cette année, le Brésilien ne va pas arrêter pour autant de faire la fête. Ses coéquipiers non plus. Et ce n’est pas une défaite très embêtante à Dortmund (2-1) mardi dernier en 8e de finale aller de la Ligue des Champions qui a refroidi les joueurs parisiens. Deux jours plus tard, des vidéos les montrant tout sourire et torse dehors, chantant, dansant lors des anniversaires d’Angel Di Maria, Edinson Cavani et Mauro Icardi, ont fait jaser.

Tuchel et Leonardo ont fait une mise au point en interne

Dans l’absolu, les joueurs ont bien le droit de continuer à vivre même s’ils ont perdu, ainsi que de fêter des anniversaires entre amis. Mais peut-être aurait-il fallu plus d’intimité et que les smartphones des invités restent au vestiaire pour éviter que les images ne soient étalées sur la place publique. « J’étais vraiment surpris hier de ces vidéos, de cette manière. Vraiment surpris. En interne, on a parlé et ça doit rester interne. C’était un jour libre, oui. C’est la vie privée, oui. Mais on a parlé de ça en interne, et ça doit le rester. Nous ne sommes pas heureux de cette image », a réagi Thomas Tuchel.

L’entraîneur allemand, ton et visage graves, n’a visiblement pas aimé. La direction du club non plus. Selon le journal L’Equipe, Leonardo n’a pas apprécié la divulgation de cette vidéo et a profité d’une réunion prévue vendredi pour recadrer les joueurs. Le directeur sportif a rappelé ses troupes à afficher le plus grand sérieux et à se montrer irréprochables dans l’attitude, alors que la réception de Dortmund dans deux semaines et demi sera capitale.

Images de IconSport