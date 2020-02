PSG : Verratti a bien appris la leçon de maître Leonardo…

Le milieu de terrain du PSG Marco Verratti a répété presque mot pour mot le discours tenu par le directeur sportif Leonardo dimanche soir.

Dimanche soir, Leonardo a pris le micro de Canal+ pour demander à ce que cesse la « négativité » autour du Paris Saint-Germain, à l’approche de son 8e de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Un message dirigé vers les medias (qui passeraient pourtant pour des enfants de choeur à côté de leurs confrères anglais ou espagnols), mais aussi destiné au groupe, invité à bomber le torse et aborder ce double rendez-vous sans crainte et avec détermination. Visiblement, le message est bien passé.

Confiance et humilité pour Verratti avant de défier Dortmund

« Je n’écoute pas ce qu’on peut dire en dehors », a affirmé Marco Verratti. « Nous, on passe dix heures par jour dans le vestiaire. On sait ce qui s’y passe, comment on s’entraîne. Après, dehors, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Mais j’ai beaucoup de confiance en cette équipe », a-t-il confié, en réponse à la question de savoir comment réagit le groupe face aux polémiques, celle entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel par exemple.

« Ça ne veut pas dire qu’on est sûr de gagner la Ligue des Champions. Mais on a une grande équipe. Il faut avoir confiance en nous parce que je ne vois pas vraiment d’autres équipes qui seraient vraiment meilleures que la nôtre », a poursuivi le milieu de terrain de 27 ans, reprenant ainsi l’idée portée par le directeur sportif parisien dimanche soir, après la victoire contre Lyon (4-2).

« Après, ce sont des matchs particuliers en C1, des matchs qui se jouent en aller-retour. Souvent, ça bouge vite entre les deux matchs. Il faut avoir confiance en nous parce que je pense qu’on fait un très grand parcours. Jusqu’à maintenant, on a démontré qu’on est solide, toujours là, on joue toujours avec humilité et on donne tout. Après, ce qui doit arriver arrivera. L’important, c’est de tout donner lors de ce match à Dortmund », a conclu Marco Verratti.

Images de IconSport