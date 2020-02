PSG : Leonardo pousse son coup de gueule

Leonardo avait préparé son discours. Le directeur sportif du PSG a déminé le terrain à l’approche du match très attendu face à Dortmund.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé (4-2) face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Une 8e victoire d’affilée, une 19e victoire (pour 2 nuls) en 21 matchs. Alors que le choc très attendu face à Dortmund en Ligue des Champions approche, le directeur sportif Leonardo est monté en première ligne pour défendre le club contre tout excès de négativité, regrettant par exemple tout le buzz créé autour de l’anniversaire de Neymar ou la bouderie de Kylian Mbappé.

Leonardo refuse les critiques à l’approche du match contre Dortmund

« A chaque 8e de finale de la LdC, on fait le même procès. On commence à dire que cette équipe n’est pas prête, j’ai entendu que le niveau de la L1 n’était pas assez bon pour le PSG, que le club ne savait pas gérer les stars… Moi je veux comprendre pourquoi. L’équipe est 1ère avec 12 points d’avance, elle a presque fait le plein de points en phase de groupes de la LdC, on a un effectif incroyable, les joueurs sont en grande forme. Mais pourquoi cette préoccupation ? », a interrogé le Brésilien au micro de Canal+.

« On ne joue pas notre vie contre Dortmund, on joue un match de football. Si on gagne, c’est bien. Si on ne gagne pas, on va continuer. On doit sortir de tout ça. On est tranquille », a-t-il désamorcé. « Ce que je n’aime pas, c’est qu’on commence à créer une négativité. On doit sortir de ça, pas seulement pour le PSG, pour la France. Moi je suis heureux de ce qu’on a, on a des joueurs formidables. Quelle équipe a des joueurs comme ça ? Il faut sortir de ça », a demandé Leonardo avant de laisser entendre que Paris n’a rien à envier aux autres équipes européennes.

Images de IconSport