Mercato / PSG : Pérez ne laisse pas déborder pour Ramos

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ne changera pas de ligne de conduite à propos de Sergio Ramos en ce qui concerne son futur.

Rappelons que les décideurs du PSG pourraient proposer un contrat en or, au niveau de la durée et du salaire (En savoir plus), à Ramos. Selon le site du quotidien As, le club madrilène n’est pas « pressé » en ce qui concerne l’avenir du défenseur central. Alors que son contrat expirera le 30 juin 2021, les Merengue n’ont pas l’intention de jouer au jeu des « enchères » sur ce dossier.

Ils désirent garder Sergio Ramos mais « pas au risque de déséquilibrer » les comptes. La pandémie de coronavirus a fragilisé l’écurie sur le plan économique. Dans l’idéal, Florentino Pérez aimerait donc que l’international espagnol rempile au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2022, avec une année de rab en option. Au niveau salarial, Ramos garderait son salaire annuel du moment, soit 12 millions net d’après As.

Ramos s’entend très bien avec Pérez

Ce média insiste sur le fait que l’ancien joueur du FC Séville et Pérez ont une relation « très cordiale » et même quasiment filiale. Ils ont « des contacts quasi quotidiens ». Ils n’ont « jamais perdu leur grande harmonie » au fil des années. Si le patron de la Casa Blanca n’arrivait pas à convaincre Sergio Ramos de rempiler, alors il le laisserait partir sans fracas pour « le bien de sa famille ».

Le club « n’exclut donc pas complètement qu’une proposition puisse lui parvenir ». A 34 ans, le natif de Camas signerait alors « le dernier grand contrat de sa carrière » avant, sans doute, de prendre sa retraite sportive. Une source proche du club a assuré que si ce scénario avait lieu, alors ce serait « sans traumatisme » après seize ans de bons et loyaux services rendus par Ramos.

