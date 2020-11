Real : Zidane nous fait le coup à chaque fois…

Le Real Madrid a lourdement chuté (4-1) à Valence dimanche soir lors de la 9e journée de Liga. Zinedine Zidane prend sur lui.

C’est devenu un réflexe de la part de Zinedine Zidane : à chaque défaite de son équipe (ce fut par exemple le cas après le revers contre Donetsk le 21 octobre), l’entraîneur du Real Madrid dédouane systématiquement ses joueurs et endosse la responsabilité de la contre-performance. Comme s’il était aux manettes de marionnettes qu’il suffit de déplacer dans un sens ou dans l’autre pour obtenir un résultat. Personne n’est dupe sur la manoeuvre, sur sa volonté de faire bouclier, de protéger son équipe de la critique.

Zidane – « je suis le coupable »

Ce fut une nouvelle fois le cas dimanche soir, après la lourde défaite subie contre Valence (4-1) comptant pour la 9e journée de Liga. « Je ne pense pas que Valence ait été meilleur tactiquement. Mais je suis le coupable, car je dois trouver des solutions. Après le but, nous sommes tombés un peu à terre et avons changé la dynamique de ce que nous faisions. Trois penalties, un csc… Tout nous est arrivé, vraiment. Notre match est difficile à comprendre », a-t-il exprimé.

Un but contre son camp de Raphaël Varane, des penalties provoqués par Sergio Ramos, Marcelo et Lucas Vazquez… Si Zidane est responsable, la défense merengue n’est pas exempt de tout reproche pour autant. « Il n’y a pas d’excuses. Après le premier but, on s’est effondré. Tout s’est accumulé… C’est vrai que, derrière, ce n’était pas comme avant », a concédé l’entraîneur français. Au classement, le Real glisse à la 4e place avec quatre points de retard sur le leader la Real Sociedad.

