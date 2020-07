Juventus : Ronaldo bat un record renversant, voici lequel

L’attaquant Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) n’en finit pas d’établir des records en pagaille aux quatre coins de l’Europe !

Samedi (hier), les Bianconeri n’ont fait qu’une bouchée du Torino (4-1). Lors de ce match de Serie A, Ronaldo a mis terme à une malédiction liée aux coups-francs en inscrivant un but dans cet exercice (En savoir plus). En plus de cela, « CR7 » a établi un nouveau record qui marque les esprits en Italie et plus particulièrement à Turin.

En effet, Cristiano Ronaldo a inscrit tout simplement son 25e but de la saison en Serie A en seulement 26 matches. Pour trouver la trace d’un joueur de la Juve à au moins 25 buts en championnat, il faut remonter à Omar Sivori. Lors de la saison 1960/1961, il avait atteint cette barre majeure.

Ronaldo est vraiment un monstre

Ajoutez à cela que Ronaldo est le seul footballeur à avoir réussi cette prouesse en Serie A… mais aussi en Premier League (Manchester United) et en Liga ! Enfin, rappelons que toutes compétitions confondues, « CR7 » a réussi à marquer 29 buts et à effectuer 7 passes décisives en 38 matches lors de cet exercice 2019/2020.

Il est clairement la superstar offensive de la Juventus Turin qui peut aussi compter sur un Paulo Dybala virevoltant depuis que la saison a repris. Au classement de la Serie A, la Vieille Dame domine les débats avec 75 points. La Lazio Rome (2e, 68 points) ou encore l’Inter Milan (3e, 64 points / un match en retard) sont clairement distancés.

Images de IconSport