Super Ligue : la guerre est déclarée, l’UEFA prête à taper très fort !

La Super Ligue est une attaque profonde à l’UEFA et toutes les compétitions traditionnelles. L’instance européenne menace ses participants.

12 clubs européens parmi les plus puissants du continent souhaitent s’extraire du circuit pour former leur propre compétition, nommée Super Ligue. Il s’agit des Anglais de Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal, des Espagnols du Real Madrid, FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, et des Italiens de la Juventus Turin, de l’AC Milan et de l’Inter Milan. Un projet auquel s’oppose férocement l’UEFA.

L’UEFA totalement opposée à la Super Ligue

« Si cela devait arriver, nous souhaitons rappeler que nous – l’UEFA, la FA, la RFEF, la FIGC, la Premier League, LaLiga, la Lega Serie A, mais aussi la FIFA et toutes nos associations membres – resterons unis dans nos efforts pour arrêter ce projet cynique, un projet fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs à une époque où la société a plus que jamais besoin de solidarité », a prévenu l’instance européenne.

« Nous examinerons toutes les mesures dont nous disposons, à tous les niveaux, tant judiciaire que sportif, afin d’éviter que cela ne se produise. Le football est basé sur des compétitions ouvertes et le mérite sportif. Il ne peut en être autrement », a-t-elle rappelé. Cette Ligue fermée contrevient aux valeurs véhiculées depuis un siècle et ne resteront pas sans conséquence pour les clubs qui y participeraient. Autrement dit : les contrevenants seront tout simplement exclus du circuit traditionnel.

Les participants exclus de toute autre compétition

« Comme annoncé précédemment par la FIFA et les six Fédérations, les clubs concernés se verront interdire de participer à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales », a menacé l’UEFA. Selon La Gazzetta dello Sport, l’instance européenne du football pourrait également attaquer les clubs en justice pour réclamer un dédommagement financier très important.

Images de IconSport