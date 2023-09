Super Ligue : la presse européenne s’empare du sujet explosif !

La création de la Super Ligue européenne provoque un séisme en Europe. Guerre, menaces, divisions… Le cocktail est explosif pour les médias continentaux.

Tandis que l’UEFA veut boucler sa réforme de la Ligue des Champions, douze clubs européens célèbres ont publié un communiqué commun. Il s’agit du FC Barcelone, du Real Madrid, de l’Atletico Madrid, de la Juventus Turin, de l’Inter Milan, du Milan AC, de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea et enfin Arsenal. Ces derniers sont d’accord pour créer la fameuse Super Ligue… afin de concurrencer la Ligue des Champions. Notez que ce communiqué précise que « trois clubs supplémentaires » seront « invités à les rejoindre avant le début de la saison inaugurale, qui démarrera aussi tôt que possible ». Du côté français, aucune écurie n’a souhaité postuler (en tout cas pour le moment…) à cette Super Ligue.

Pour Marca, il s’agit clairement d’une « explosion » sur la planète football. Le quotidien sportif espagnol souligne le fait que l’UEFA est prête à infliger « des sanctions sévères » à ces écuries dissidentes. Au menu par exemple, des amendes colossales ou encore des exclusions à venir au sein des championnats nationaux. De son côté, As estime que la « Super Ligue est née » et que « la guerre commence » à l’échelon européen et même mondial. Sur ce point, difficile de donner tort à ce journal ibérique…

La guerre est déclarée pour la Super Ligue !

Le Corriere dello Sport ne dit pas autre chose ! Le média italien met en avant le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, qui a donné son feu vert pour la Super Ligue. A côté de lui figure le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui veut tout faire – comme « à la guerre » – afin d’enterrer le plus vite possible cette nouvelle compétition qui fera de l’ombre à la Ligue des Champions. Pour sa part, Tuttosport a choisi une photo de Florentino Pérez qui est le patron du Real Madrid. En guise de message, le journal a affiché un : « Mais tu es fou ? La Super Ligue tue le football ». Difficile de faire plus clair…

En France, L’Equipe estime qu’il s’agit d’une « guerre des riches » menée en grande partie par le duo Juventus Turin – Real Madrid. Le quotidien français met l’accent sur le fait que le PSG et le Bayern Munich « restent pour l’instant fidèles à l’UEFA ». Si le club de la capitale française décidait finalement d’intégrer cette Super Ligue, cela fragiliserait un peu plus la LFP qui est toujours empêtrée dans le dilemme de l’attribution des droits TV… suite au fiasco Mediapro. On imagine mal que cette instance puisse réellement empêcher le Paris Saint-Germain d’y participer vu que son poids n’a cessé de se réduire ces dernières années…

Les Anglais tremblent pour le « Big six »

De l’autre côté de la Manche, en Angleterre, les quotidiens britanniques font face à un tableau limpide. En résumé, le « Big six » de Premier League est chaud pour prendre part à la Super Ligue. Sur le papier, le Daily Telegraph n’est pas contre cette compétition. Cependant, les sanctions semblent faire peur à nos amis anglais. Ils évoquent l’expulsion des écuries concernées de plusieurs compétitions ou encore des joueurs concernées pour des événements internationaux. Le Daily Mail ou encore le Daily Express craignent une rupture entre les dirigeants de la Premier League et les six clubs dissidents. « Le football en guerre » et « C’est la guerre » viennent illustrer ce malaise qui parcourt le Royaume de Sa Majesté en matière de ballon rond…

