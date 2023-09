Super Ligue : une révélation qui change tout sur la position du PSG !

Le PSG a-t-il refusé de rejoindre la table de la Super Ligue avec les 12 clubs fondateurs ? Ce n’est pas la version de Florentino Pérez.

La Super Ligue n’est pas une idée neuve. Voilà près de vingt ans qu’elle trotte dans la tête d’une poignée de dirigeants de grands clubs européens. S’il affirme qu’elle est devenue vitale pour l’avenir du football en raison de la crise économique actuelle, Florentino Perez n’avait pas attendu la pandémie de coronavirus pour l’appeler de ses voeux. En revanche, le PSG lui, est un club neuf. Du moins dans sa version qatarienne. Et sa participation à cette nouvelle compétition n’est pour l’heure pas prévue.

Le PSG pas invité à la table de la Super Ligue par Pérez !

Le club de la capitale française ne fait pas partie des 12 fondateurs, que sont le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, la Juventus Turin, l’AC Milan et l’Inter Milan. Non pas parce qu’il aurait refusé d’y participer comme il est supposé depuis deux jours, mais parce qu’il n’a pas été invité à la table des grands, de l’aveu du président du Real Madrid également promu président de cette Super Ligue.

« Pour l’instant, nous n’avons pas invité le PSG. On commence avec les douze clubs fondateurs. On pense que le PSG pourrait nous rejoindre mais je ne peux pas m’avancer parce qu’on n’en a pas encore parlé, ni avec les deux clubs allemands (Bayern Munich et Dortmund). Nous avons douze clubs fondateurs et nous pouvons en avoir quinze », a révélé Pérez sur le plateau d’El Chiringuito. En raison de la Coupe du monde 2022 au Qatar et des menaces de sanctions proférées par l’UEFA et la FIFA, le PSG se trouve dans une position inconfortable vis-à-vis des instances du football.

Images de IconSport