Tebas en remet une couche sur City et le PSG

Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas revient à la charge suite à la décision du TAS de blanchir Manchester City.

« Monsieur Tebas doit être très jaloux de la Premier League. C’est un expert juridique incroyable. La prochaine fois, je lui demanderai quels juges doivent en être. Il faut qu’il s’en tienne à la Liga. Il fait partie de ceux qui, lorsque la sentence est en sa faveur, trouvent ça parfait, comme c’est arrivé en Espagne. Mais quand c’est contre lui, il voit toujours des problèmes. Monsieur Tebas, nous participerons à la Ligue des Champions la saison prochaine parce que ce que nous avons fait était juste », a répliqué Pep Guardiola.

Tebas maintient ses accusations contre City et le PSG

Quelques heures avant, Javier Tebas s’était ému de la décision du Tribunal Arbitral du Sport qui a annulé la suspension de deux ans de toutes compétitions européennes infligée par l’UEFA à Manchester City dans le cadre du fair-play financier. Il en faudra plus pour arrêter le président de la Ligue espagnole. Il persiste et signe : pour lui, City ainsi que le PSG sont des concurrents déloyaux du fait de leurs soutiens étatiques. « City va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine parce que le TAS a mal fait les choses, pas parce que City a fait les choses correctement », a-t-il jugé.

« J’aimerais bien voir le jugement final. Si on peut, parce que nous n’avons pas pu avoir celui du PSG, sur lequel le TAS a passé beaucoup de temps. (…) City, au cours des cinq dernières années, avec le PSG, est le club qui a dépensé le plus. City n’a pas recruté avec ses propres ressources, comme le fait Manchester United, qui rapportent de l’argent via la télévision ou des sponsors. Ils signent avec des pétrodollars, avec de l’argent obtenu par le pétrole par les Émirats arabes unis. Les clubs-État en Europe font ce qu’ils veulent », s’est-il plaint auprès d’ESPN.

Images de IconSport