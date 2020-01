L’entraîneur André Villas-Boas n’aurait plus du tout envie de rester à l’OM, la saison prochaine, après avoir eu vent d’une information.

De toute évidence, Villas-Boas n’est pas satisfait que le président marseillais, Jacques-Henri Eyraud, ait nommé Paul Aldridge en tant que conseiller. Le coach portugais n’a rien contre l’homme d’affaires anglais en tant que tel. Simplement, « AVB » sait que sa mission est d’essayer d’expédier certains joueurs de l’effectif de l’autre côté de la Manche.

Alors que l’OM occupe la deuxième place du classement en Ligue 1, Villas-Boas craint que plusieurs éléments (Thauvin ? Sanson ?) fassent leurs valises lors de ce mercato et/ou l’été prochain. Par ailleurs, le technicien ne veut pas qu’Aldridge éclipse, en partie tout du moins, le directeur sportif Andoni Zubizarreta. André Villas-Boas et l’ancien gardien espagnol sont très proches.

Villas-Boas aurait peur d’une chose

Pour Le Parisien, sa menace de tourner le dos à Marseille (En savoir plus), en juin prochain, n’aurait « aucun lien avec Paul Aldridge ». En réalité, Villas-Boas serait bien plus inquiet de la situation financière de l’OM même en cas de qualification pour la Ligue des Champions (En savoir plus). Le Portugais craindrait de ne pas pouvoir renforcer suffisamment son effectif et de voir, en prime, plusieurs éléments majeurs mettre les voiles.

Cas échéant, ce serait difficile voire impossible de faire bonne figure en C1 et, tout du moins, de ne pas boire la tasse lors de la phase de poules. Le Parisien assure « qu’AVB » aurait déjà choisi de « quitter Marseille en fin de saison ». Cas échéant, ce serait un gros coup dur pour l’OM alors que la situation sportive est bien meilleure que celle de la saison passée…

