OM : Ligue des Champions, l’arbre qui pourrait cacher la forêt !

Les dirigeants de l’OM doivent composer avec une situation financière très préoccupante depuis déjà plusieurs années.

Tout d’abord, L’Equipe estime que « le bilan le plus optimiste pour cette saison » (sans compter les départs éventuels) donne lieu à « un déficit d’exploitation d’une soixantaine de millions d’euros ». Notez qu’il était de plus de 80 millions pour 2018/2019 et de 78,5 millions pour 2017/2018. Forcément, le propriétaire du club phocéen, Frank McCourt, n’est pas satisfait de cette situation. L’Américain a déjà « serré la vis » et il ne songe pas à réinjecter de l’argent lors du prochain mercato estival.

Depuis son arrivée au Vélodrome, McCourt a déjà investi près de 300 millions d’euros pour l’OM ! Cette saison, Marseille est performant en Ligue 1. L’équipe dirigée par André Villas-Boas occupe la deuxième place du classement avec 41 points au compteur. Les Phocéens ont 8 points d’avance sur Rennes (3e)… et 5 de retard sur le PSG (1er). Notez que les Bretons ainsi que les Parisiens ont disputé un match de moins que l’OM.

L’OM ne serait pas sorti d’affaire…

Les écarts sont donc provisoires à plus d’un titre. Néanmoins, force est de constater que l’OM est bien parti afin de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Pour L’Equipe, même un ticket pour la C1 (40-45 millions d’euros de revenus au minimum) et peut-être même les nouveaux droits TV ne suffiraient pas à assainir les finances. Depuis un peu plus de six mois, Marseille doit respecter « un accord de règlement » signé avec l’UEFA. Objectif : respecter totalement le cadre du fair-play financier à l’horizon 2023.

Seules des participations régulières, chaque saison ou presque, à la Ligue des Champions pourraient changer la donne pour l’OM. Conséquence : l’été prochain, « tout le monde, sans exception, sera sur le marché ». Cela signifie que même un joueur important pourra s’en aller en cas d’offre satisfaisante. Les noms de Morgan Sanson ou encore Florian Thauvin reviennent avec insistance au rayon des départs…

Images de IconSport