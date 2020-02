Voyager aux États-Unis pour voir un match de foot

Les États-Unis ont beau avoir leur propre football, ils s’intéressent de plus en plus au soccer, une discipline dans laquelle leur équipe féminine cartonne déjà. Championne du monde en titre, l’équipe de Megan Rapinoe a effectivement réussi à élever plus haut la notoriété du soccer sur le sol américain, à tel point qu’il n’est plus resté dans l’ombre de sa variante nationale.

Le foot est bel et bien devenu une discipline indépendante et attractive en se classant troisième sport d’équipe le plus pratiqué aux États-Unis après le basketball et le baseball avec 25 millions de joueurs d’après les derniers chiffres de la FIFA. Alors, quand on te dit que le pays de l’oncle Sam est devenu une destination foot, certes pas encore comme d’autres grandes destinations foot telles que l’Espagne, l’Angleterre, la France ou l’Italie, il ne faut pas t’étonner. Dans cet article, découvre comment et pourquoi se rendre aux États-Unis pour assister à un match de foot.

Avant tout, quelles formalités accomplir pour voyager aux États-Unis ?

Comme c’est le cas pour n’importe quel pays, séjourner aux États-Unis nécessite de suivre certaines formalités et démarches, et ce qu’il s’agisse d’un séjour touristique, d’affaires ou sportif. Alors si tu veux assister à un match de foot aux États-Unis, tu dois avant tout avoir ton passeport biométrique ou électronique en cours de validité et un visa. Cependant, depuis 2012, il est possible de voyager plus simplement aux États-Unis grâce à l’ESTA ou Electronic System for Travel Authorization.

C’est un programme qui permet aux ressortissants des pays éligibles de se rendre aux États-Unis sans visa, mais avec une simple autorisation électronique de voyage ou ESTA. Cette dernière peut être demandée en ligne via des sites spécialisés facilitant les démarches pour votre demande ESTA ou encore sur le site de l’immigration américaine. Une demande d’ESTA doit être effectuée au moins trois jours avant le départ. Donc, pense à entamer les démarches plus tôt pour ne pas rater ton match de foot. Une fois approuvée, l’ESTA est valide pour 2 ans. Pour compléter le dossier nécessaire pour voyager aux États-Unis et assister à un match de foot, tu as aussi besoin d’un billet d’avion aller-retour et d’une preuve de solvabilité. Bien sûr, tu dois aussi réserver un hôtel, de préférence près du stade où le match se déroulera pour plus de praticité.

L’histoire du foot aux États-Unis

Le football a été apporté en Amérique par les colons anglais. En emportant leurs us et coutumes dans leurs bagages, ces derniers ont aussi emmené le foot. Ce sport a vite été adopté par les jeunes au collège et dans les universités. C’est ainsi que des traces de compétitions de foot ont été retrouvées dès 1827 à Harvard. En 1876, le football est devenu un sport scolaire obligatoire aux États-Unis. Si le foot s’est développé à une vitesse incroyable dans le pays, on s’étonne aujourd’hui qu’il soit loin derrière quatre autres disciplines nationales que sont le basket, le football américain, le baseball et le hockey sur glace.

La principale raison de cet éloignement est que les Américains ont gardé pendant longtemps une certaine rancœur contre leurs anciens colons. Et comme le foot faisait partie de leur culture, ils exprimaient ce ressentiment en boycottant ce sport. Ils ont même créé leur propre football et changé le nom de foot en soccer.

Des débuts difficiles

Malgré cela, le foot a continué de progresser quoique timidement aux États-Unis. La première ligue de foot américaine « American Soccer League » a été créée en 1921. En rejoignant la FIFA, celle-ci a permis aux Américains de participer à la première coupe du monde en Uruguay en 1930. Mais là encore, le foot n’arrivait pas vraiment à attirer les fans. Il était même considéré comme un passe-temps pour les étrangers jusqu’au jour où Pelé rejoignit le club des New York Cosmos en 1975 et tint un drapeau américain avant un match contre Dallas. L’affluence dans les stades a alors commencé à exploser. De 6 000 spectateurs, on est passé à 78 000.

Après Pelé, d’autres grands footballeurs ont contribué à la popularité du foot aux États-Unis, à l’instar de Johan Cruyff, George Best ou Franz Beckenbauer. Ils ont prouvé que ce sport avait un véritable potentiel en Amérique du Nord. Malheureusement, à leur retraite, une nouvelle période de calme s’installa. Ce n’est qu’au début des années 90, en se portant volontaires pour accueillir la coupe du monde 1994, que les Américains ont de nouveau renoué avec le foot. La Major League Soccer a été créée en 1996. Depuis, ce ne sont plus uniquement les stars du foot étrangères, comme Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney ou Carlos Vela qui tiennent la vedette. Des joueurs américains s’alignent aussi à leurs côtés, pour ne citer que Landon Donovan, Clint Dempsey ou Chris Wondolowski.

Cette nouvelle organisation n’a pas seulement amélioré le niveau et l’attractivité du foot aux yeux des Américains, mais a également permis de créer un véritable hype autour du championnat national. Certes, celui-ci reste encore loin derrière les championnats européens en termes de popularité, mais un intérêt grandissant pour cette discipline, aussi bien par les supporters que par les gros investisseurs, est né.

Le foot marque son territoire aux États-Unis

Grâce à la domination de l’équipe féminine, le football américain prend son envol aux États-Unis. Avec des stades qui se remplissent à un niveau record (72 035 spectateurs au Mercedes-Benz Stadium lors de la rencontre entre D.C United et Atlanta United), un engouement des supporters lors des grands événements football dans le monde (200 000 places vendues aux fans américains lors du Mondial 2014) ou l’enthousiasme à la télévision lors des matchs de la sélection (23 millions de spectateurs lors du match de poule face au Portugal), les Américains sont vraiment devenus de vrais férus du football.

Outre les performances obtenues par la sélection américaine lors des compétitions mondiales, ce succès s’explique aussi par l’adoption du « football spectacle » aux États-Unis comme la possibilité pour les clubs américains de recruter des stars du foot européen, ou encore l’organisation des tournées de présaison des grands clubs européens sur le territoire américain ainsi que par la présence de plus en plus forte des Hispaniques qui sont de grands fans de foot.

Bref, les États-Unis affichent aujourd’hui un contexte très favorable à la poursuite du développement du football sur leur territoire. De nombreuses grandes ou petites villes américaines se sont dotées de terrains et stades dédiés au foot, comme le Cotton Bowl Stadium à Dallas ou le Gillette Stadium à Foxborough. Pour les étudiants, la possibilité de bénéficier de bourse sportive de football est une véritable aubaine pour séjourner et apprendre le foot dans le pays de l’Oncle Sam.

Pour les fans de foot, de prestigieux matchs de football nationaux ou internationaux sont régulièrement organisés sur le sol américain. Y assister est un moyen de voyager autrement aux États-Unis et de découvrir une autre facette du pays.