La vraie raison de l’arrêt de la Ligue 1 dévoilée !

Le président de l’UNFP Philippe Piat a répondu à Jean-Michel Aulas et révélé la vraie raison de l’arrêt définitif de la Ligue 1.

« C’est quand même un comble, cette histoire. Depuis deux mois, les dirigeants espagnols, eux, observent et travaillent en phase avec l’UEFA. Ce qui est paradoxal, c’est qu’ils ont assisté, Javier Tebas en particulier, aux mêmes réunions que (le directeur général de la LFP) Didier Quillot. Je pense notamment à celle du 23 avril. En réalité, ce qu’ils ont dit à cette réunion avec l’UEFA, c’est patience. Quand on voit que nos dirigeants y ont assisté, en tirant des conclusions différentes, on se dit qu’on est vraiment trop cons, excusez-moi du terme », a déploré Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L’Equipe.

La Ligue 1 stoppée à cause du refus de Canal+ de payer !

Le patron de l’OLympique Lyonnais ne parvient pas à comprendre comment la LFP guidée par le Gouvernement a pu prendre aussi tôt la décision de stopper définitivement la saison de Ligue 1. Une décision très préjudiciable pour le club rhodanien 7e au classement au moment de l’arrêt, ce qui le prive de qualification pour toute coupe d’Europe. Alors qu’il prétend qu’il serait aussi monté au créneau si l’OL n’avait pas été désavantagé, le co-président de l’UNFP Philippe Piat lui a répondu et a expliqué les vraies raisons de cet arrêt du championnat.

« On verra à la fin si on est des cons. C’est l’avenir qui nous le dira. Mais il y a un élément capital qui a joué sur l’arrêt de la L1. La LFP était prête à reprendre le 17 juin. C’est le courrier de Canal+ annonçant la rupture du contrat sur les droits télé, peu avant un conseil d’administration, qui a été la goutte d’eau », a-t-il révélé ! « Et ce même si le championnat allait au bout. Si c’était pour reprendre avec le risque sanitaire, à huis clos et sans l’argent des droits télé, certains se sont dit, à quoi bon ? (…) Peut-être qu’on a fait fausse route. Mais on le saura à la fin », a ajouté Philippe Piat.

Images de IconSport