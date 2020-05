Lyon : Aulas en mode taureau, il revient à la charge !

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, ne comprend toujours pas pourquoi la LFP a mis un terme à la saison en Ligue 1.

Dans les colonnes du quotidien L’Equipe, le patron du club de la capitale des Gaules a déclaré que « c’est quand même un comble, cette histoire ». Aulas ne comprend pas pourquoi les dirigeants français, notamment de la LFP, ont choisi d’arrêter cet exercice. En effet, l’UEFA et par exemple les décideurs du foot espagnol ou encore allemand ont misé sur l’option contraire. « Depuis deux mois, les dirigeants espagnols, eux, observent et travaillent en phase avec l’UEFA. Ce qui est paradoxal, c’est qu’ils ont assisté, Javier Tebas en particulier, aux mêmes réunions que Didier Quillot. Je pense notamment à celle du 23 avril. En réalité, ce qu’ils ont dit à cette réunion avec l’UEFA, c’est patience », a-t-il souligné.

Jean-Michel Aulas juge que ce n’est pas normal que les décideurs tricolores aient tiré « des conclusions différentes ». Le président de l’OL « se dit qu’on est vraiment trop cons »… avant de s’excuser « du terme ». Puis Aulas est revenu à la charge. « L’UEFA a même été jusqu’à sortir un protocole, qu’on ne regarde même pas en France. C’est un scandale absolu. (…) Qui a définitivement arrêté avec la France ? Les Pays-Bas, la Belgique à une journée de la fin, Gibraltar, le Liechtenstein… Mais nos concurrents, ce sont qui ? L’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Il faut arrêter de s’enferrer. »

Aulas veut juste qu’on tente le coup

Quid des risques liés à la pandémie de coronavirus ? « JMA » a admis aisément que les risques existent toujours. Mais pour lui, il fallait tenter de reprendre la saison avec des règles sanitaires strictes. « On constate qu’il y a un protocole avant, pendant, et aussi après les matchs. Et si on se rend compte que les risques se concrétisent, eh bien on arrête ! Moi, je n’ai jamais dit qu’il fallait aller jusqu’au bout s’il y avait des contaminations. » A la question de savoir s’il aurait fait tout ce cirque si Lyon était mieux classé (7e place en Ligue 1), Jean-Michel Aulas a assuré que oui. « Je vous promets que si, je vous le jure sur la tête de mes enfants. »

« Je ne suis pas du tout le personnage que certains ont décrit ces derniers temps. » Le président de l’OL espère franchement que la LFP a commis une « erreur grave », en arrêtant la saison « sur des arguments qui sont faux », et que cela va coûter « plusieurs centaines de millions d’euros » aux écuries de Ligue 1 et même de Ligue 2. Pour se faire entendre des instances, Aulas a saisi le Conseil d’Etat. Objectif : contester la décision de la LFP qui a mis un terme à cet exercice 2019/2020 en L1. « S’ils ne reviennent pas dessus, ils aggraveront leur responsabilité », a-t-il souligné une nouvelle fois. Pointé du doigt et peu soutenu dans l’ensemble, Jean-Michel Aulas ne lâche pas le morceau…

Images de IconSport