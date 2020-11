PSG / OM : un joueur parisien défend… Leonardo !

Aux yeux du défenseur central Abdou Diallo (PSG), il ne faut pas être choqué par la sortie médiatique de Leonardo à propos de l’OM.

En clair, le directeur sportif du PSG avait laissé entendre que Marseille était bien plus une ville de foot que Paris (En savoir plus). Cela avait provoqué la colère des fans du club de la capitale française. Le CUP avait publié un communiqué pour tacler sévèrement le Brésilien (En savoir plus).

Sur les ondes de la radio Europe 1, Diallo a calmé le jeu à ce sujet. Pour lui, Leonardo a voulu dire simplement « que l’histoire marseillaise est grande ». A ses yeux, c’est tout simplement « une réalité ». Abdou Diallo considère que « ce n’est pas manquer de respect au PSG que de dire cela, au contraire ».

Diallo persiste et signe !

En effet, l’ancien joueur de Dortmund croit que « pour qu’il y ait un grand OM, il faut un grand PSG et inversement » puisque ce Clasico « fait partie du foot » français. Puis Diallo a pris encore plus la défense de Leonardo. « Je connais Leonardo et je sais à peu près ce qu’il pense. »

« Maintenant, quand on isole une déclaration et qu’on la ressort comme ça, on peut l’interpréter de différentes façons », a-t-il insisté. Par sûr que cela calme bon nombre de supporters du PSG qui ne sont pas près de pardonner cela à l’ancien footballeur auriverde… Abdou Diallo pourrait, lui aussi, faire les frais de son intervention.

Images de IconSport